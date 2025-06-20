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Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar için Yeni Yaşam Alanı

Burdur’da sahipsiz hayvanlar için hazırlanan 75 bin metrekarelik yaşam alanı, hayvanların sağlıklı ve güvenli yaşamına katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 11:15
Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar için Yeni Yaşam Alanı

Burdur'da Yeni Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Alanı Açıldı

Burdur'da, sahipsiz hayvanlar için Rehabilitasyon, Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti. Burdur İl Özel İdaresi tarafından Boğaziçi köyü sınırlarında inşa edilen bu tesis, toplam 75 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. İlk etapta 40 bin metrekarelik kısmı faaliyete geçen tesiste, hayvanlara hem güvenli barınak hem de doğal ortamlarında yaşama fırsatı sunuluyor.

Tesisin Özellikleri

Tesis, ameliyat sonrası bakım alanı, karantina, yavrulu anne ve müşahede bölümleri ile birlikte ameliyathane, muayene odaları, veteriner hekim ve işçi odaları, idari birimler, tıbbi ve hayvan atık alanlarını barındırıyor. Bu sayede, alanın sunduğu hizmetlerin kapsamı oldukça genişlemekte.

Vali Bilgihan'dan Önemli Açıklama

Hayvanlar için oluşturulan yaşam alanını inceleyen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, sahipsiz sokak hayvanlarının doğaya uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına bu projenin büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti. Vali Bilgihan, tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra hayvanların doğal yaşamlarına uygun çevrede barınmalarının da önemine dikkat çekti.

Ziyaretçiler

Vali Bilgihan'a bu önemli ziyarette Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker ve diğer yetkililer eşlik etti. Bu ziyaret, sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı projenin destekleyicilerinin bir araya gelmesini sağladı.

Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon, Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti.

Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon, Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti.

Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon, Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti.

Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon, Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti.

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