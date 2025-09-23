Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu: 195 Sikke Ele Geçirildi
Jandarma ekiplerinin operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 195 sikke ele geçirilirken, A.G, İ.Ö, V.Ü ve M.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Valilik açıklamasında, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.