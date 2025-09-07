Burdur'da Trafikte Silahlı Yaralama: Sürücü Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, yolda meydana gelen çarpışmanın ardından çıkan silahlı saldırıda bir sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kaza ve saldırı

Edinilen bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 15 ADS 681 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Boğazköy mevkisinde C.Y. idaresindeki 34 NPD 130 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından, sürücüler arasında çıkan arbedede C.Y., 15 ADS 681 plakalı otomobile silahla ateş etti ve S.G. ağır şekilde yaralandı.

Müdahale ve adli süreç

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan C.Y., jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.