Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Zanlı Tutuklandı

Burdur Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Burdur, Antalya ve Denizli illerini kapsayan büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyon sonucunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte bir tabanca ve 14 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, jandarmanın çalışmaları devam etmektedir.

Burdur merkezli Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 14 dijital materyal ele geçirildi.

Burdur merkezli Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 14 dijital materyal ele geçirildi.