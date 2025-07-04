Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Çalıştayı Düzenlendi

Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Çalıştayı Gerçekleşti

Burdur'da düzenlenen Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu çalıştayı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve çeşitli yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de yapıldı.

Etki ve Çözüm Önerileri

Gizligider, yaptığı konuşmada, 16 farklı meyve türünün bu afetten etkilendiğini belirtti ve bir reçete çıkaracak kapsamlı çalışmanın devam ettiğini vurguladı. "Kuraklıkla birlikte bu tür olayların yaşandığını unutmamalıyız. Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda, çiftçilerle birlikte yol alacağız." dedi.

Burdur Gölü ve Yangınlar

Burdur Gölü de dahil olmak üzere 8 gölün can çekiştiğine dikkat çeken Gizligider, bu durumu kurtarmak için 21 milyar bütçeli 5 yıllık bir eylem planı hazırlandığını söyledi. Ayrıca, ülke genelinde son 7 gün içinde çıkan 624 yangının %83'ünün insan kaynaklı olduğuna da değindi.

Çiftçiler ve Tarımsal Destek

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, zirai don olayının tarımsal boyutları hakkında bilgi vererek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Çalıştayın Burdur ve Isparta'da iki gün süreceği, Denizli üzerinden Manisa'ya kadar yaklaşık 30 ili kapsayacağı belirtildi.

Katılımcılar

Çalıştaya Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin ve diğer milletvekilleri katılım sağladı. Zirai don olayı üzerine tartışılan sorunlar ve çözüm yolları, üreticilerin geleceği adına büyük önem taşıyor.

Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de yapıldı.

Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de yapıldı.