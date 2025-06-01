Burdur DoğaFest'te Spor Heyecanı: Salda Gölü'nde Triatlon ve Plaj Voleybolu Yarışları Yapıldı

Burdur DoğaFest'te Spor Dolu Bir Gün

Burdur'da düzenlenen DoğaFest etkinlikleri, Salda Gölü'nde gerçekleştirilen spor aktivasyonlarıyla renklendi. Etkinliklerin son gününde, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen bu eşsiz mekanda triatlon yarışları yapıldı.

Triatlon Yarışlarına 23 Sporcu Katıldı

Burdur Valiliği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen triatlon yarışlarına, farklı illerden toplamda 23 sporcu katılım gösterdi. Yarışmacılar, önce Salda Gölü’nde yüzme, ardından 12 kilometrelik bisiklet parkuru ve son olarak 3 kilometrelik koşu etabı ile yarışlarını tamamladı. Bunun yanı sıra bölgede plaj voleybolu, uçurtma ve oryantiring gibi çeşitli yarışlar da düzenlendi.

Vali Bilgihan: "Salda’yı Tanıtmak İçin Buradayız"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinliğin önemine dikkat çekerek, spor odaklı ve çevresel duyarlılıkla gerçekleştirildiğini vurguladı. Bilgihan, "Salda Gölü hem cennetin bir parçası hem de çevre bilinci ile tanıtılması gereken eşsiz bir güzellik. Herkesi bu doğal güzellikleri keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.

Salda Gölü: Dünyanın Eşsiz Güzelliklerinden Biri

Vali Bilgihan, Salda Gölü'nün dünyada iki eşsiz doğa harikasından biri olduğunu belirterek, etkinliklerin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Sporcular, Salda Gölü'nde yarışmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade ederek, bu güzel mekânı tanıma fırsatını buldukları için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmalarda derece elde eden sporculara ödülleri, Vali Tülay Baydar Bilgihan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından verildi.

DoğaFest, Burdur'un doğal güzelliklerini sergilemek ve spor sevgisini artırmak amacıyla önemli bir platform oluşturmaya devam ediyor.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, Salda Gölü'nde triatlon yarışması yapıldı.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, Salda Gölü'nde triatlon yarışması yapıldı.