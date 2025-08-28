DOLAR
Burdur Gölhisar'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı — Kaza Kamerada

Gölhisar'da Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yola koşan Şafak S.'ye 35 CCA 176 plakalı otomobil çarptı; yaralı Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:38
Burdur Gölhisar'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı — Kaza Kamerada

Burdur Gölhisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Olay, ilçenin Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Veli K. (41) idaresindeki 35 CCA 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şafak S. (20)'ye çarptı. Kazada Şafak S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şafak S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamera Kaydı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın yola koşarak çıktığı görüldü.

