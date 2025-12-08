DOLAR
Burdur Şeker Fabrikasında Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Burdur Şeker Fabrikasında çatıda çalışırken düşen 36 yaşındaki işçi Nasır Çabaş, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:14
Olayın Detayları

Burdur Şeker Fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay, fabrikanın çatısında çalışırken yaşandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasır Çabaş (36) isimli işçi fabrikanın çatısında çalışırken dengesini kaybederek düştü.

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, fabrikanın çalışma ortamı ve güvenlik koşulları açısından soruşturuluyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

