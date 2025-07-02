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Burdur Valisi Bilgihan'dan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:51
Burdur Valisi Bilgihan'dan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Burdur Valisi'nden Yangın Uyarısı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, "Yetkili makamlarca izin verilen mesire alanları dışında ateş yakmamalı, sigara izmaritlerini ve yangınlara sebep olabilecek atıkları doğada bırakmamalıyız." dedi.

Orman Yangınlarının Artışı ve Etkileri

Vali Bilgihan, Valilik bahçesinde gerçekleştirilen "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda, ülkenin farklı bölgelerinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının meydana geldiğini belirtti. Bu yangınların yalnızca mal ve can kaybına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda yaralanmalar ve hastalıklara da neden olduğu vurgulandı.

Bilgihan, yangınların çevre ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini de dile getirerek, yangınların yaklaşık %90'ının insan kaynaklı olduğunu kaydetti.

Burdur'daki Güvenlik Durumu

Vali Bilgihan, Burdur'da geçen yılın haziran ayına göre olaylarda %2 azalma olduğunu ve aranan 57 zanlının tutuklandığını açıkladı. Aynı zamanda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde toplam 25 olay meydana geldiğini, bunlar arasında uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 4, kullanım ve diğer suçlardan ise 21 olayın bulunduğunu belirtti. Bu olaylarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 zanlı tutuklandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Valilik bahçesinde yapılan "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme...

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Valilik bahçesinde yapılan "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

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