Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Burgan Bank ON ile anında ve bedava döviz transferi

Burgan Bank'ın yenilikçi dijital bankacılık platformu ON, Visa iş birliğiyle, uluslararası para transferlerinde yeni bir dönemi başlattı. Açıklanan kampanya sayesinde kullanıcılar, geleneksel SWIFT işlemlerinin yüksek komisyon ve uzun bekleme süreleriyle uğraşmadan işlem yapabilecek.

Muhabir banka masrafı ve günlerce bekleme ortadan kalkacak

Geleneksel yöntemlerle yurt dışına para göndermek çoğu zaman birkaç iş günü süren ve aracı bankaların kestiği öngörülemeyen ücretlerle maliyeti artıran bir süreçti. ON Dijital Bankacılık, Visa Direct altyapısını kullanarak bu sorunları hedefliyor; transferler artık daha hızlı ve maliyetsiz gerçekleşecek.

Hangi ülkelere ve hangi para birimlerinde geçerli?

ON Mobil uygulaması üzerinden sunulan hizmet, başta Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ulaşıyor. Kullanıcılar, Avro (EUR), Amerikan Doları (USD), Kanada Doları (CAD) ve İngiliz Sterlini (GBP) cinsinden yapılacak tüm transferleri yıl sonuna kadar herhangi bir ücret, masraf ya da komisyon ödemeden gerçekleştirebilecek.

Ek kolaylıklar ve ON FX

ON Dijital Bankacılık yetkilileri, yurt dışı ATM'lerinden para çeken müşterilerden de ek komisyon talep edilmeyeceğini belirterek önemli bir kolaylık sundu. Ayrıca ON FX platformu aracılığıyla haftanın 7 günü, günün 24 saati canlı kurlar ve avantajlı makas oranlarıyla döviz alım satım imkanı sağlanacak.

Yeni kampanya, yurt dışında yaşayanlara ve uluslararası ödemeleri olan milyonlarca kullanıcıya hızlı, şeffaf ve ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor.