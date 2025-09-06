Burhanettin Duran'dan 12 Dev Adam'a Tebrik: Çeyrek Finalde

Burhanettin Duran'dan 12 Dev Adam'a tebrik
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesini tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran 12 Dev Adam'ı kutluyorum. Dileğimiz her iki kulvarda 2 kupa. Milletimize yeni başarılar ve gururlar yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz."