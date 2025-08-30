DOLAR
Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Burhanettin Duran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bağımsızlık, özgürlük ve birlik vurgusu yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:16
Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İletişim Başkanı'ndan birlik ve bağımsızlık vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Duran, "Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Duran ayrıca şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer'in 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

