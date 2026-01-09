Elazığ'da 45 Yaşındaki Hasta 50 Dakika Kalp Masajıyla Hayata Döndü

Olayın Detayları

Elazığ’da, göğüs şikayetiyle bilinci kapalı halde getirilen Sertaç Varol (45), Fethi Sekin Şehir Hastanesi acil servisinde uygulanan yaklaşık 50 dakikalik kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 27 Aralık sabahı saat 09.00 civarında göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Sertaç Varol, kardeşini arayıp hastaneye gitmek istediğini bildirdi. Kardeşiyle yola çıktıkları sırada Varol bilincini kaybetti. Hastaneye ulaşıldığında kalbi duran hasta, acil servis ekibinin hızlı müdahalesiyle yeniden canlandırıldı.

Müdahalenin ardından hasta anjiyoya alınarak tıkalı damarları açıldı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Varol, yaklaşık dört gün boyunca entübe edildi; dördüncü gün ekstübe edilerek kardiyoloji servisine alındı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburculuğunun planlandığı bildirildi.

Hastanın ve Sağlık Ekibinin Açıklamaları

Sertaç Varol tedavi sürecini anlattı: 27 Aralık günü sabah saat 08.30-09.00 civarında kardeşimi arayarak göğüs rahatsızlığı yaşadığımı söyledim ve beni hastaneye götürmesini istedim. Kardeşimle birlikte Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne doğru yola çıktık. Yolculuk sırasında bilincimi kaybettim. Dört gün sonra gözlerimi açtığımda, yolda kalbimin durduğunu, hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını ve bir süre uyutulduktan sonra uygun görülen zamanda uyandırıldığımı öğrendim. Kalp krizi geçirdiğimi ve bu süreçte acil serviste görev yapan tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını söylediler. Yoğun bakım sürecinde de çalışanların ilgisi ve desteği çok fazlaydı. Bu süreçte hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Dört gün sonra uyandığımda başıma neler geldiğini öğrendim. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve personele teşekkür ediyorum. Benim için gizli kahramanlar oldular. En çok şaşırdığım nokta ise dört gün sonra uyanmış olmama rağmen yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi. Kontrollerim halen devam ediyor ve sağlık durumumun iyi olduğunu bilmek beni mutlu ediyor.

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çetin Mirzaoğlu ise süreci şöyle aktardı: Hastamız 45 yaşında. Yaklaşık 10 gün önce evde göğüs ağrısı şikayeti başlaması üzerine hasta yakınları tarafından hastaneye getirilmeye çalışılmış. Ancak ne yazık ki yolculuk sırasında hastanın kalbi durmuş. Hastaneye ulaştığında acil servis ekibimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek yaklaşık bir saat süren kalp masajı sonucunda hastanın kalbi yeniden çalıştırılmış. Kalp ritminin sağlanmasının ardından hastaya acil olarak anjiyografi yapılmış ve tıkalı olan iki damarı açılmış. Yaklaşık dört gün boyunca entübe edilen hastamız, dördüncü günün sonunda ekstübe edilerek servise alınmış. Serviste son kontrolleri yapılan hastanın, birkaç gün içerisinde taburcu edilmesi planlanmaktadır.

Olayı yakından izleyen yakınlardan Serpil Hazar da hastane personeline teşekkür ederek şunları söyledi: Hakikaten hastanemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Acil servisten yoğun bakıma, yoğun bakımdan servise kadar tüm süreçte doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık personeli ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kardeşim için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli görülen tüm imkanlar seferber edildi. Bu süreçte yenidoğan yoğun bakım ünitesinden getirilen cihazlarla hipotermi uygulaması da yapıldı. Uzun süre devam eden müdahalelere rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması bizim için büyük bir şükür vesilesi oldu. Hastanemizin tüm imkanlarını hastaları için kullandığını birebir tecrübe ettik. Rabbim bir daha hiç kimseye böyle bir durum yaşatmasın.

Hastanın takibi ve kontrolleri devam ediyor; yetkililer birkaç gün içinde hastanın taburcu edilebileceğini belirtiyor.

