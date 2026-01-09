Germencik Belediyesi Yaralı Şahini Tedavi Edip Doğaya Kazandırdı

Germencik Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla doğada yaralı halde bulunan şahini tedavi ederek yeniden doğal yaşamına kazandırdı.

Tedavi ve teslim süreci

Belediye tarafından oluşturulan WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla gelen bildirim üzerine ekipler, yaralı ve bitkin halde bulunan şahini güvenli şekilde barınağa aldı. Yapılan müdahalelerle şahinin tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, şahinin sağlık durumunun tamamen düzeldiğini belirtti ve şahinin ait olduğu doğal yaşama yeniden kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceğini açıkladı.

Toplumsal duyarlılık ve teşekkür

Zencirci, patili ve kanatlı tüm canlıların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Sürece katkı sunan belediye personeline ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

