Bayburt’ta TMO Yemlik Arpa Satışı — Başvuru 12 Ocak 2026

TMO, Bayburt’ta besici ve yetiştiricilere yönelik yemlik arpa satışı yapacak. Başvurular 12 Ocak 2026 Pazartesi'ye kadar Bayburt Ziraat Odası'na İşletme Tescil Belgesi ile yapılmalı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:54
Bayburt’ta TMO'dan yemlik arpa satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Bayburt’ta besici ve yetiştiricilere yönelik yemlik arpa satışı gerçekleştirilecek.

Başvuru süresi ve koşullar

Satış kapsamında başvurular 12 Ocak 2026 Pazartesi tarihine kadar alınacak. Satıştan faydalanmak isteyen besici ve yetiştiricilerin, İşletme Tescil Belgesi ile birlikte Bayburt Ziraat Odası'na başvurmaları gerekiyor.

Yemlik arpanın satış fiyatı 11,58 TL olarak belirlendi.

Üreticilere uyarı

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına başvuruların istenilen belge ile belirtilen süre içerisinde tamamlanması istendi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları