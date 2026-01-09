Bayburt’ta TMO Yemlik Arpa Satışı — Başvuru 12 Ocak 2026

Bayburt’ta TMO'dan yemlik arpa satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Bayburt’ta besici ve yetiştiricilere yönelik yemlik arpa satışı gerçekleştirilecek.
Başvuru süresi ve koşullar
Satış kapsamında başvurular 12 Ocak 2026 Pazartesi tarihine kadar alınacak. Satıştan faydalanmak isteyen besici ve yetiştiricilerin, İşletme Tescil Belgesi ile birlikte Bayburt Ziraat Odası'na başvurmaları gerekiyor.
Yemlik arpanın satış fiyatı 11,58 TL olarak belirlendi.
Üreticilere uyarı
Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına başvuruların istenilen belge ile belirtilen süre içerisinde tamamlanması istendi.
