Erzurum Şehir Hastanesi'nde Çocuklarda 3 Boyutlu Ablasyon Başarısı

Erzurum Şehir Hastanesi, çocuklarda 3 boyutlu haritalama ile ablasyon uygulayarak 6 hastada başarılı ritim düzeltmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:52
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Çocuklarda 3 Boyutlu Ablasyon Başarısı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Çocuklarda 3 Boyutlu Ablasyon Başarısı

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer, çocuklardaki ritim bozukluğunu 3 boyutlu haritalama yöntemiyle gerçekleştirilen ablasyon (yakma) işlemiyle tedavi ederek bölgede bir ilke imza attı.

Operasyon Detayları

Geçtiğimiz günlerde hastanenin kardiyoloji servisinde erişkin hastalar için yapılan ilk ablasyon uygulamasının ardından, aynı yöntem şimdi çocuk hastalara da uygulanarak Erzurum Şehir Hastanesi bir bölgesel başarı daha elde etti.

Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastalarla ilgili olarak Erzincan ve Iğdır illerinden 2, Erzurum ilimizden 4 hasta olmak üzere toplam 6 çocuk hastada yaptıkları tetkiklerde kalp ritminde bozukluk tespit ettiklerini belirtti. Değerlendirme sonrası ablasyon uygulama kararı alındı ve hastane altyapısı ile birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz in destekleriyle işlemler başarıyla gerçekleştirildi.

Ablasyon uygulamalarının süresi hastaların durumuna göre 1-2 saat arasında değişirken, müdahale sonrası ortalama 1 gün yatış süresinin ardından çocuklar taburcu edildi. Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer, ablasyonun genellikle kan damarı içerisine yerleştirilen kateter adlı ince esnek tüpler kullanılarak cerrahi gerektirmeden yapılan bir müdahale olduğunu, bu tedavi ile kalbin çok hızlı veya düzensiz ritminin düzeltilerek normal ritme kavuşturulduğunu ifade etti.

Hastane Yönetimi ve Bölgesel Hizmet

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Erzurum Şehir Hastanesi nin uzman ve deneyimli kadrosuyla sadece il sınırlarını değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen hastalara hizmet sunduğunu vurguladı. Tör, çocuk kardiyolojisinde uygulanan bu ileri tedavi yönteminin hastanenin teknoloji ve insan kaynağı gücünü gösterdiğini, bölge halkının nitelikli sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmanın temel hedefleri olduğunu belirtti ve Uzm. Dr. Hazer Erçan Boyer ile Prof. Dr. Cem Karadeniz i tebrik ederek teşekkür etti.

Velilerden Teşekkür

Müdahaleleri gerçekleştirilen çocuk hastalardan; Erzincan dan gelen 16 yaşındaki Sude Kara ve Iğdır dan gelen 2 yaşındaki Ayşe Yıldırım ın velileri, yaklaşık bir yıldır devam eden çarpıntı şikayetinin bu operasyonla giderildiğini belirterek Sağlık Bakanlığına, Erzurum Şehir Hastanesine ve operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Cem Karadeniz ile Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer e teşekkür etti.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ HEKİMİ UZM. DR. HAZER ERÇAN BOZYER, ÇOCUKLARDAKİ RİTİM...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ HEKİMİ UZM. DR. HAZER ERÇAN BOZYER, ÇOCUKLARDAKİ RİTİM BOZUKLUĞUNUN 3 BOYUTLU HARİTALAMA YÖNTEMİ ABLASYON (YAKMA İŞLEMİ) YAPARAK BÖLGEMİZDE BİR İLKİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ HEKİMİ UZM. DR. HAZER ERÇAN BOZYER, ÇOCUKLARDAKİ RİTİM...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oltu’da Öğrencilere Verem Bilgilendirmesi
2
Dicle Elektrik: 33 milyon kâğıt ve 3.800 ton karbon tasarrufu
3
Avcılar'da Lodos Mendireği Aştı: Metrelerce Dalgalar Kamerada
4
Samandağ'da Kaptandan Amatör Balıkçılara Uyarı: 'Fırtınada Denize Açılmayın'
5
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de
6
Tatvan'da Yoğun Kar: Kaymakam Demirer Mahsur Kalanları Kurtardı
7
Sarıkamış’ta Kardan Heykeller Tamamlandı — 3-4 Ocak Etkinlikleri Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları