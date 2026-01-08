Erzurum Şehir Hastanesi'nde Çocuklarda 3 Boyutlu Ablasyon Başarısı

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer, çocuklardaki ritim bozukluğunu 3 boyutlu haritalama yöntemiyle gerçekleştirilen ablasyon (yakma) işlemiyle tedavi ederek bölgede bir ilke imza attı.

Operasyon Detayları

Geçtiğimiz günlerde hastanenin kardiyoloji servisinde erişkin hastalar için yapılan ilk ablasyon uygulamasının ardından, aynı yöntem şimdi çocuk hastalara da uygulanarak Erzurum Şehir Hastanesi bir bölgesel başarı daha elde etti.

Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastalarla ilgili olarak Erzincan ve Iğdır illerinden 2, Erzurum ilimizden 4 hasta olmak üzere toplam 6 çocuk hastada yaptıkları tetkiklerde kalp ritminde bozukluk tespit ettiklerini belirtti. Değerlendirme sonrası ablasyon uygulama kararı alındı ve hastane altyapısı ile birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz in destekleriyle işlemler başarıyla gerçekleştirildi.

Ablasyon uygulamalarının süresi hastaların durumuna göre 1-2 saat arasında değişirken, müdahale sonrası ortalama 1 gün yatış süresinin ardından çocuklar taburcu edildi. Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer, ablasyonun genellikle kan damarı içerisine yerleştirilen kateter adlı ince esnek tüpler kullanılarak cerrahi gerektirmeden yapılan bir müdahale olduğunu, bu tedavi ile kalbin çok hızlı veya düzensiz ritminin düzeltilerek normal ritme kavuşturulduğunu ifade etti.

Hastane Yönetimi ve Bölgesel Hizmet

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Erzurum Şehir Hastanesi nin uzman ve deneyimli kadrosuyla sadece il sınırlarını değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen hastalara hizmet sunduğunu vurguladı. Tör, çocuk kardiyolojisinde uygulanan bu ileri tedavi yönteminin hastanenin teknoloji ve insan kaynağı gücünü gösterdiğini, bölge halkının nitelikli sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmanın temel hedefleri olduğunu belirtti ve Uzm. Dr. Hazer Erçan Boyer ile Prof. Dr. Cem Karadeniz i tebrik ederek teşekkür etti.

Velilerden Teşekkür

Müdahaleleri gerçekleştirilen çocuk hastalardan; Erzincan dan gelen 16 yaşındaki Sude Kara ve Iğdır dan gelen 2 yaşındaki Ayşe Yıldırım ın velileri, yaklaşık bir yıldır devam eden çarpıntı şikayetinin bu operasyonla giderildiğini belirterek Sağlık Bakanlığına, Erzurum Şehir Hastanesine ve operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Cem Karadeniz ile Uzm. Dr. Hazer Erçan Bozyer e teşekkür etti.

