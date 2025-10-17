Bursa'da 15 Temmuz Şehitleri İçin 'Her Ay 253 Hatim' Programı

Bursa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı: 'Her Ay 253 Hatim Programı'

Bursa'da 'Her Ay 253 Hatim Programı' kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, Bursa Valiliği himayesinde ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Konferans, hatim duası ve mevlit

Program çerçevesinde Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik '15 Temmuz' konulu bir konferans verildi. Ayrıca Bursa Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de hatim duası ve mevlit okutuldu.

Gaziler, şehit yakınları ve birlik mesajı

Gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gün boyu çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andıklarını belirtti. Turunç, destek veren tüm kurum yöneticilerine teşekkür ederek, "Biz vatan sevgisinin imandan olduğuna, inancımız, kültürümüz gereği inanan insanlarız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da yaşadığımız bu hain darbe girişiminin sonrasında da yaşadığımız müddetçe bu topraklara, bayrağımıza, milletimizin değerlerine sahip çıkacağız." sözlerine yer verdi.

15 Temmuz gazisi Suat Avcı, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu vurguladı. Gazilerden Abdurrahman Kafkas ise 15 Temmuz'un yalnızca temmuz ayında anılmaması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Vali yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Salih Altun ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

