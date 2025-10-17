Bursa'da 15 Temmuz Şehitleri İçin 'Her Ay 253 Hatim' Programı

Bursa Valiliği himayesinde düzenlenen 'Her Ay 253 Hatim Programı' kapsamında 15 Temmuz şehitleri için konferans, hatim duası, mevlit ve anma toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:37
Bursa'da 15 Temmuz Şehitleri İçin 'Her Ay 253 Hatim' Programı

Bursa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı: 'Her Ay 253 Hatim Programı'

Bursa'da 'Her Ay 253 Hatim Programı' kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, Bursa Valiliği himayesinde ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Konferans, hatim duası ve mevlit

Program çerçevesinde Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik '15 Temmuz' konulu bir konferans verildi. Ayrıca Bursa Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de hatim duası ve mevlit okutuldu.

Gaziler, şehit yakınları ve birlik mesajı

Gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gün boyu çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andıklarını belirtti. Turunç, destek veren tüm kurum yöneticilerine teşekkür ederek, "Biz vatan sevgisinin imandan olduğuna, inancımız, kültürümüz gereği inanan insanlarız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da yaşadığımız bu hain darbe girişiminin sonrasında da yaşadığımız müddetçe bu topraklara, bayrağımıza, milletimizin değerlerine sahip çıkacağız." sözlerine yer verdi.

15 Temmuz gazisi Suat Avcı, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu vurguladı. Gazilerden Abdurrahman Kafkas ise 15 Temmuz'un yalnızca temmuz ayında anılmaması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Vali yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Salih Altun ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Bursa'da "Her Ay 253 Hatim Programı" kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli...

Bursa'da "Her Ay 253 Hatim Programı" kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı. Bursa Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "15 Temmuz" konulu konferans verildi.

Bursa'da "Her Ay 253 Hatim Programı" kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği