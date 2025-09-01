DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,09 -0,12%
ALTIN
4.557,25 0,12%
BITCOIN
4.449.688,74 0,86%

Bursa'da 15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV Sporcusu Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti

Keles'te düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde kaza yapan ATV sporcusu Hasan Yatgın hayatını kaybetti; cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 02:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 02:58
Bursa'da 15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV Sporcusu Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti

Bursa'da TransAnatolia Rallisi'nde ATV sporcusu hayatını kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi sırasında meydana gelen kaza sonucu ATV sporcusu Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Yarışların sürdüğü alanlarda dün gerçekleşen kazaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Organizasyonun açıklaması

TransAnatolia Rallisi Organizasyonunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ilçe sınırlarında devam eden yarışlarda ATV sporcusu Hasan Yatgın'ın kaza geçirdiği belirtildi.

Kazada Yatgın'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz. Motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Hasan Yatgın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze işlemleri

Hasan Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV Sporcusu Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti
2
BM Temsilcisi Grundberg: Husilerin 11 BM Çalışanı Gözaltısı Kınandı
3
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor
4
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
5
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
6
Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı
7
Denizli Tavas'ta Devrilen Hafif Ticari Araç: Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta