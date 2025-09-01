Bursa'da 15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV Sporcusu Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti

Bursa'da TransAnatolia Rallisi'nde ATV sporcusu hayatını kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi sırasında meydana gelen kaza sonucu ATV sporcusu Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Yarışların sürdüğü alanlarda dün gerçekleşen kazaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Organizasyonun açıklaması

TransAnatolia Rallisi Organizasyonunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ilçe sınırlarında devam eden yarışlarda ATV sporcusu Hasan Yatgın'ın kaza geçirdiği belirtildi.

Kazada Yatgın'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz. Motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Hasan Yatgın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze işlemleri

Hasan Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.