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Bursa'da 3 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Mudanya'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:41
Bursa'da 3 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Bursa'da Üç Araçlı Kaza : Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Kemal D. (68) idaresindeki 16 LL 156 plakalı otomobilin Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan 16 UCD 24 plakalı sürücü kursu otomobili'ne çarptı. Ardından karşı yönden gelen 16 JG 921 plakalı hafif ticari araca da vurdu. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Kemal D. yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı, güvenlik kamerası kayıtlarında net bir şekilde görünmekte, kazanın alışılmadık anları gözler önüne serilmektedir.

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