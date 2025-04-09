Bursa'da 3 Hükümlü Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yakalandı

Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yeşilçam filmlerindeki kabadayı sahneleri ile dikkat çeken görüntüleri paylaşan 3 firarı tespit etti. Kiralık araçlarla hareket eden hükümlüler, uzun süre konakladıkları adresleri bulunamayan Miran Uykur (24), Emir Karakaya (25) ve Mahsun Salçın (28) olarak belirlendi.

Polis ekipleri, aramalarını derinleştirerek hükümlüleri Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başarıyla yakaladı.

Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı.