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Bursa'da 3 Katlı Bina Çatısında Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:35
Bursa'da 3 Katlı Bina Çatısında Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bursa'da Yangın Panic Yaratmadı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte çevredekiler derhal durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerindeydi

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sonucunda binanın çatısında belirli bir hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İtfaiye, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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