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Bursa'da 3 Kişinin Cinayetini İşleyen Şüpheliler Tutuklandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde üç kişinin cinayetiyle ilgili tutuklamalar yapıldı. Olayın detayları ve süreç hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:57
Bursa'da 3 Kişinin Cinayetini İşleyen Şüpheliler Tutuklandı

Bursa'da Üç Cinayet: Detaylar Açıklandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Göynükbelen Mahallesi'ndeki bir evde ve bahçede üç kişinin ölü bulunması büyük bir şok yarattı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, 73 yaşındaki Mustafa Macar, 76 yaşındaki Cahide Aydın ve bahçede hareketsiz yatan 17 yaşındaki Ufukcan Üs'ün tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheliler ve Soruşturma Süreci

Şüphelilerin kimliklerini belirlemek için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, İstihbarat ve Asayiş Timleri'nin yaptığı çalışma sonucu, yaşlı çiftin torunu Mehmet K. (17) ve arkadaşı Alper E. (17) gözaltına alındı. Mehmet K., Göynükbelen Mahallesi'nde, Alper E. ise Osmangazi ilçesinde yakalandı.

Olay Anı ve Gözaltı Süreci

Yapılan aramalarda şüphelilerin evinde bulunan tüfekler delil olarak alınırken, gözaltına alınan şüpheliler Orhaneli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte yapılan sorgulama sonrasında her iki şüpheli tutuklandı.

Cinayetlerin Nedeni Nedir?

Yapılan araştırmalara göre, uyuşturucu madde bağımlılığı olduğu ileri sürülen Mehmet K., dedesi Mustafa Macar'dan para istedi. Olumsuz cevap aldıktan sonra önce dedesini ve Cahide Aydın'ı öldürdüğü, ardından ise bahçede tartıştığı arkadaşı Ufukcan Üs'ü tüfekle vurarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

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