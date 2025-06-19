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Bursa'da 55 Safkan Arap Tayının Satış Geliri 31 Milyon 20 Bin Lira

Bursa'da gerçekleştirilen ihale ile 55 safkan Arap tayı satıldı ve 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:59
Bursa'da 55 Safkan Arap Tayının Satış Geliri 31 Milyon 20 Bin Lira

Bursa'da İhaleden Büyük Kazanç

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, toplamda 31 milyon 20 bin lira bedelle satışa sunuldu.

Açık Artırmada Rekor Fiyatlar

İhalede, 60 Arap koşu tayının açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirildi. Bu süreçte en yüksek teklif Aydın Dayı isimli tay için verildi ve tay, 2 milyon 650 bin lira karşılığında Özşahinler Lojistik tarafından alındı.

Bunun ardından Köksal tayı 2 milyon 250 bin lira, Süperoğlan ise 1 milyon 800 bin liraya satıldı. İhalede satışa çıkarılan 60 safkan Arap tayından 55'i alıcı bulurken, toplam gelirler 31 milyon 20 bin lira olarak kaydedildi.

Bu satış, Bursa'nın tarım ve hayvancılık sektöründeki canlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından...

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, açık artırma usulüyle 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından...

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, açık artırma usulüyle 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı.

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