Bursa'da AFAD, Mahsur Kalan 3 Kişiyi Kurtardı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Narlıdere Şelalesi yakınlarında yürüyüş yapan 2 kişi, arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları araziden kurtararak güvenli bir bölgeye indirdi.

Osmangazi'de Bileğini Burkan Yürüyüşçü İçin Yardım

Osmangazi ilçesi Uludağ eteklerinde, Kirazlı ve Yiğitali mahalleleri arasında yürüyüş yapan 5 kişilik gruptan M.A.K, bileğini burktu. M.A.K'nın yürüyememesi üzerine AFAD ekiplerinden yardım talep edildi. İhbar değerlendirilerek, bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi ve jandarma sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, M.A.K'yı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Her iki olayda da AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kazazedelere sağlıklı bir şekilde yardım ulaştırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde şelale yakınlarında mahsur kalan 2 kişi ile Osmangazi ilçesinde yürüyüş yaparken bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde şelale yakınlarında mahsur kalan 2 kişi ile Osmangazi ilçesinde yürüyüş yaparken bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.