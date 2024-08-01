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Bursa'da Aile Cinayetinde Dava Süreci Başlıyor

Bursa'da ailesine kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:28
Bursa'da Aile Cinayetinde Dava Süreci Başlıyor

Bursa'da Aile Cinayeti Davası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, annesi, babası ve kardeşini öldüren Abdülsamet Yayaşit hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Yaklaşık altı ay önce gerçekleşen bu trajik olay, tüm Türkiye'yi sarsmış durumda.

Olayın Gelişimi

30 yaşındaki sanık, 8 Şubat'ta babası Seyithan Yayaşit ile yaşadığı tartışma sonrasında annesi Zozan ve kardeşi Mücahit'i pompalı tüfekle vurduktan sonra bıçakla öldürdü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yayaşit'in cinayeti işlemesine neden olan olayların detaylarına yer verildi.

İfadesindeki Tartışmalar

İddianamenin içeriğinde, suça sürükleyen hamlelerinin arka planında yaşadığı aile fertleriyle olan sorunlarının yattığı öne sürüldü. Yayaşit, babasının kendisine yönelik tehditkar ve küçümseyici sözler sarf ettiğini ifade etti. Bunun yanında, annesi ve kardeşinden de ciddi psikolojik baskılar gördüğünü iddia etti.

Yargı Süreci

Sanık hakkında, "kadına ve üst soya karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yayaşit'in yargılanmasına Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Adalet Beklentisi

Cinayetlerin ardından, mağdurların avukatı Tuncay Özdemir, davanın seyrine dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, olayın canice işlendiğini belirtirken, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, resmi belgelerde sanığın her hangi bir psikolojik sorunu bulunmadığı tespit edildi. Bununla birlikte, sanığın tutuklu olarak yargılanmaya devam edeceği bilgisi kamuoyuna duyuruldu.

Olayın Detayları

8 Şubat'ta yaşanan olayda, Abdülsamet Yayaşit'in aralarındaki tartışma sonrasında, evde bulunan 7 yaşındaki oğlu da koruma altına alındı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, cinayet sonrası yaşanan bu dramatik olayda, cesetleri bulmak için yoğun çaba sarf ettiler.

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