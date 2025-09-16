Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Görevlinin Araç Durdurma Anı

Nilüfer ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda görevlinin, yakıt koyduğu otomobilin hareket etmesi üzerine aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Sürücü, istasyona yakıt almak için geldi ve ödeme yapmak üzere araçtan indi. Bu sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.

Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili durdurmaya çalıştı. Durumu fark eden sürücü ise araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.

Yaşananlar, istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.