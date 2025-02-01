Bursa'da Alışveriş Merkezinde Tavandan Düşen Kaplama Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Tavandan Düşen Kaplama Sonucu Yaralanma Olayı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir alışveriş merkezinin kafe kısmında tavan kaplamasının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Düşen tavan kaplaması, kafede oturan bir kişinin üzerine düştü.

Hızla haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kişi, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.