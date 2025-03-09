Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye toplamda 90 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 02:12
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 03:29
Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ahliyetsiz ve alkollü bir sürücü, uygulama noktasını geçmek istemesi üzerine 90 bin lira para cezası ile karşılaştı. Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda bulunan trafik uygulaması sırasında gerçekleşti.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 BCC 152 plakalı otomobili durdurmak için dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayıp yola devam etti ve ekiplerle arasında bir kovalamaca başladı. Yapılan takip sonucunda, sürücü yakalandı.

Kontroller neticesinde, sürücünün Ömer K. olduğu ve 3,5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu durumdan dolayı, sürücüye toplamda dur ihtarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından 90 bin lira para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı.

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