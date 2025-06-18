Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Acil Yangın Müdahalesi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, anızda başlayan bir yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangının ilk olarak Yörükler ve Girencik mahalleleri arasındaki anız alanında çıktığı bildirildi.

İhbar sonrası olay yerine hızla yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümesi üzerine havadan ve karadan müdahale çalışmalarına başladı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bölgedeki yangın söndürme ekipleri, gelişmeleri yakından takip ederken, yangının etkisinin tamamen giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.