Bursa'da Barok Müziğin Zirvesi: Maurice Steger Konser Verdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde, Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Bu özel etkinliğin şefliğini üstlenen Steger, yalnızca yabancı müzik eserleri değil, aynı zamanda BBDSO'nun eserlerini de dinleyicilere sundu. Gecenin sonunda, solist ve orkestra uzun süre alkışlanarak büyük bir başarı elde etti.

Sanatçı Maurice Steger, performansı ile Bursa'daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı.