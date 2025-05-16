DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

Bursa'da Barok Müziğin Zirvesi: Maurice Steger Konser Verdi

Maurice Steger, Bursa'da BBDSO tarafından düzenlenen 'Venedik Bahçeleri' konserinde etkileyici bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 02:24
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 02:24
Bursa'da Barok Müziğin Zirvesi: Maurice Steger Konser Verdi

Bursa'da Barok Müziğin Zirvesi: Maurice Steger Konser Verdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde, Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Bu özel etkinliğin şefliğini üstlenen Steger, yalnızca yabancı müzik eserleri değil, aynı zamanda BBDSO'nun eserlerini de dinleyicilere sundu. Gecenin sonunda, solist ve orkestra uzun süre alkışlanarak büyük bir başarı elde etti.

Sanatçı Maurice Steger, performansı ile Bursa'daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?