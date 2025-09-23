Bursa'da Başından Silahla Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Bursa Osmangazi Demirtaş Mahallesi'nde çıkan tartışmada Ö.A. başından silahla vurularak ağır yaralandı. Zanlı K.B. olay yerinden kaçtı, polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:45
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir kişi ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. ile husumetli olduğu öğrenilen K.B. arasında Demirtaş Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., Ö.A.'yı başından silahla vurdu.

Müdahale ve Soruşturma

Ağır yaralanan Ö.A.'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

