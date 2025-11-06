Bursa'da Başladı: Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu 'Değişimin Eşiğinde'

Bursa, geleceğin kentleşmesine yön veriyor: Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu başladı

Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu, 32 yıl aradan sonra Bursa'da, 6-8 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde kapılarını açtı. Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenleniyor.

Kolokyum, kentlerin değişim ve dönüşüm süreçlerine yön verecek fikirlerin tartışılacağı paneller, oturumlar, akademik bildiriler, forumlar, öğrenci çalıştayları ve sergilere ev sahipliği yapacak. Etkinlik, şehircilik dünyasının güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Mustafa Bozbey, dünyada büyük bir değişim yaşandığını vurgulayarak, 49. Kolokyum'a Bursa'da ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirtti. Bozbey, buluşmayı kentlerin geleceğini birlikte düşünme ve üretme zemini olarak tanımladı.

Başkan Bozbey, kentlerin herkes için ortak yaşam alanları olması gerektiğini ifade ederek "Katılımcılığı, adaleti, bilimi ve sürdürülebilirliği kent yönetiminin merkezine koyduk" dedi ve bu anlayışla Bursa Planlama Ajansı'nı kurduklarını aktardı.

Planlama, katılımcılık ve toplumsal uzlaşı

Bozbey, 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı'nda önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti; planı kentin anayasası olarak nitelendirdi. Kentin gerçek sahiplerinin halk olduğunu vurgulayarak "Bir kentin geleceği de masa başında değil, ortak akılla, katılımla ve toplumsal uzlaşıyla şekillenir" mesajını verdi.

Hedeflerini şöyle özetledi: doğaya uyumlu, depreme dirençli, ekonomik açıdan güçlü, kültürel mirasını koruyan, sosyal açıdan adil ve herkes için yaşanabilir bir kent. Bozbey, "Kentler; iyi niyetle değil, iyi planlama ile yönetilmelidir" diyerek bilimsel veriye, adalete ve şeffaflığa vurgu yaptı.

Uluslararası gündem ve EMA FORUM 2026

Bozbey, Cenevre ve Barselona'daki uluslararası platformlarda iklim değişikliği, kuraklık, yenilenebilir enerji ve konut krizi gibi konuların ele alındığını hatırlattı. Ayrıca Bursa'nın 2026'da Avrupa Metropol Zirvesi (EMA FORUM)'na ev sahipliği yapacağını duyurdu ve 49. Kolokyum'u yol gösterici bir bilgi birikimi olarak nitelendirdi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası: Akif Burak Atlar

Akif Burak Atlar, şehirciliğin mekânsal olmanın ötesinde teknolojik, etik ve politik dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Atlar, yapay zeka, büyük veri ve akıllı şehir uygulamalarının planlama disiplinine yeni fırsatlar sunduğunu, ancak kişisel veri gizliliği ve kamu yararı açısından riskler taşıdığını ifade etti.

Atlar, meslektaşlara çağrıda bulunarak bilimsel, etik ve kamusal değerlere dayalı bir planlama anlayışının önemine değindi ve "Doğayı, yaşamı ve kent hakkını savunmak asla suç değildir" sözleriyle programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Diğer katılımcı görüşleri

Nazlı Yazgan (Bursa Planlama Ajansı adına) kolokyumda sadece kentlerin değil planlama anlayışının ve mesleki rollerin de dönüşümünün konuşulduğunu belirtti. Yazgan, Bursa'nın tarih boyunca değişimin ve yenilenmenin kenti olduğu vurgusunu yaptı.

Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan (Bursa Teknik Üniversitesi) "Değişimin Eşiğinde" temasının yalnızca fiziksel kentleri değil düşünce biçimlerini de dönüştürdüğünü söyledi ve üç gün boyunca geleceğin şehirlerini ve bu şehirleri mümkün kılacak anlayışı şekillendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Murat İlkme (TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı) ise kolokyumun 32 yıl sonra Bursa'da gerçekleştirilmesinden duydukları heyecanı paylaştı ve programın kente ve mesleğe hayırlı olmasını diledi.

Açılış ve program akışı

Konuşmaların ardından program, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü beyannamesinin okunması ve açılış oturumuyla devam etti. Üç gün sürecek etkinlik boyunca kent planlama gündemine dair çok sayıda fikir, çözüm önerisi ve akademik katkı sunulacak.

