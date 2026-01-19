İzmir'de Gerçek Buz Pistleri: Kültürpark ve Bostanlı'da Kış Keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark ve Bostanlı'daki gerçek buz pistleri 15 Aralık'tan beri hizmette; 15 Şubat'a kadar açık, fiyat ve saat bilgileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Yıl Festivali kapsamında Kültürpark ve Bostanlı sahiline kurulan gerçek buz pistleri, her yaştan İzmirlileri kış atmosferiyle buluşturuyor. 15 Aralıktan bu yana yoğun ilgi gören pistler, 15 Şubata kadar hizmet verecek.

Festivalin geçmişi ve etkinlik alanları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde düzenlenmesine öncülük ettiği ve son iki yıldır Kültürpark'ta gerçekleştirilen Yeni Yıl Festivali, bu yıl da vatandaşa keyifli anlar sundu. Kültürpark ve Bostanlı sahilinde ilk kez kurulan gerçek buz pistleri, aileler, gençler ve tatilini değerlendirenlerin ilgi odağı oldu.

Pist özellikleri, ücret ve kullanım saatleri

Kültürpark ve Bostanlı’daki her biri 400 metrekarelik buz pistlerinde, 7-26 yaş arası gençler için 100 TL, yetişkinler için 150 TL ücret uygulanıyor. Pistler hafta içi her gün 12.00-22.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yetkiliden bilgi ve çağrı

Veli İnan Konca, buz sporlarından sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Bakım ve Onarım Şube Müdürü olarak uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Özellikle çocuklarımızı sporla buluştururken, aynı zamanda her yaştan vatandaşımıza nitelikli ve keyifli bir aktivite yapma imkânı sunduk. Bu doğrultuda buz pistlerimiz 15 Şubat tarihine kadar açık olacak".

Konca, ayrıca kullanım saatleri ve belediyenin hedeflerine ilişkin bilgileri hatırlatarak şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın kış mevsimine uygun, eğlenceli bir tatil geçirmelerini diliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem veriyor. Bu doğrultuda çocuklara ve spora yönelik projelerimiz kentin birçok noktasında devam edecek. Tüm İzmirlileri buz pistlerimizin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz".

