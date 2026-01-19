Taksim'de Kar: İstiklal Caddesi Beyaza Büründü

Taksim'de kar yağışı etkili

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü.

Havadan dron görüntüleri

Kar yağışının devam ettiği Taksim, kentin en işlek noktalarından biri olarak havadan dron ile görüntülendi. Sokaklar ve meydan, beyaz örtüyle kaplanmış halde kaydedildi.

Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii kubbeleri ile binaların çatılarındaki kar örtüsünün hakim olduğu görüldü.

