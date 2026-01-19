Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin

Mudanya Tirilye'de 2026 anma ayini sonrası, Metropolit Maksimos Vgenopulos yönetiminde denizden haç çıkarma töreni yapıldı; 7 kişi soğuk denize atladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:16
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin

Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde geleneksel ayin ve tören

Mudanya’nın Tirilye Mahallesi’nde, her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirilen etkinlikte, Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü dolayısıyla ayin sonrası denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos adına Fener Rum Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos tarafından yönetildi. Tirilye Kültür Merkezi (eski Panayia Episkepsis-Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) sabah saatlerinde açılan ayinde mumlar yakıldı ve dualar edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından Metropolit Maksimos Vgenopulos ve ayine katılanlar kortej halinde Tirilye sahiline yürüdü. Yeni yıl dolayısıyla soğuk havada gerçekleştirilen törende, kurdeleye bağlı olarak denize atılan haç için tekneden 7 kişi soğuk ve dalgalı denize atladı.

Denize atlayanların ulaştığı haç, daha sonra Metropolit tarafından karaya çekildi. Metropolit Maksimos, haçı ilk alan kişiye ödül takdim ederek katılımcıları tebrik etti. Programa ayrıca Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis de katıldı.

Törenin ardından metropolitler ve katılımcılar, tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisi ve yöresel oyunları izledi.

