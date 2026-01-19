Beylikdüzü'nde Trafik Durdu
Olayın Özeti
Beylikdüzü'nde trafik durma noktasına geldi. Bölgede araçların ilerlemesi büyük ölçüde yavaşladı ve ulaşımda önemli aksamalar yaşandı.
Yerel görgü tanıklarının aktardıkları ve gelen görüntüler, trafik yoğunluğunun kısa sürede normale dönmediğini işaret ediyor. Sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı.
Gelişmeler takip ediliyor; Beylikdüzü'ndeki trafik akışına ilişkin yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.
