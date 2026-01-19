Beylikdüzü'nde Trafik Durdu

Beylikdüzü'nde trafik durma noktasına geldi. Bölgedeki ulaşım aksadı; gelişmeler ve sakinleşme süreci takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:53
Olayın Özeti

Beylikdüzü'nde trafik durma noktasına geldi. Bölgede araçların ilerlemesi büyük ölçüde yavaşladı ve ulaşımda önemli aksamalar yaşandı.

Yerel görgü tanıklarının aktardıkları ve gelen görüntüler, trafik yoğunluğunun kısa sürede normale dönmediğini işaret ediyor. Sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı.

Gelişmeler takip ediliyor; Beylikdüzü'ndeki trafik akışına ilişkin yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

