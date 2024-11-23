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Bursa'da Çatıdan Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıdan düşen 72 yaşındaki Veysel K. hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:21
Bursa'da Çatıdan Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Kaza: Çatıdan Düşme Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 72 yaşındaki Veysel K., anten düzeltmek üzere çıktığı iki katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

İddialara göre, Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatısına çıkan Veysel K., kar birikintisi nedeniyle dengesini kaybetti. Yaklaşık 7 metre yüksekten bahçenin zeminine düşen Veysel K.'nin durumu hemen yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Veysel K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen 72 yaşındaki kişi yaşamını...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen 72 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen 72 yaşındaki kişi yaşamını...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen 72 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

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