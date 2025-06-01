Bursa'da Çiftlik Evinde Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Üreğil Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde yaşanan cinayet olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, 30 Mayıs tarihinde meydana geldi. Oğlundan haber alamayan Mustafa Karaman'ın babası, çiftlik evine gittiğinde onu kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemeler sonucunda Karaman'ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi.

Olay sonrası Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, daha önce gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve N.P.'nin ifadeleri doğrultusunda H.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.