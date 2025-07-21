Bursa'da Dairede Yangın: Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

Bursa'da Dairede Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde, bir dairenin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Yangın, 3 katlı bir binanın ikinci katında, kesin nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını diğer katlara ve bitişikteki binalara sıçratmadan kontrol altına aldı.

Yangın esnasında baygınlık geçiren daire sahibi Gülten D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir araştırma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.