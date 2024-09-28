Bursa'da Deniz Otobüsünde Adam Cesedi Bulundu

Bursa'da Şok Edici Olay

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz otobüsünün tuvalet bölümünde bir erkek cesedi bulundu. Olay, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapurun Yenikapı-Bursa seferini tamamlamasının ardından gerçekleşti.

İlk Belirlemeler

Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaşan deniz otobüsünde, yolcuların inmesinin ardından görevliler vaponun son kontrolünü yaptı. Bu kontroller esnasında tuvalet kısmında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığı görüldü.

Panik ve İhbar

Durumu hemen [456] numaralı acil ihbar hattına bildiren görevliler, iskeleye polis ve sağlık ekiplerinin intikal etmesini sağladı. Gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cesedin Kimliği Belirlendi

Olay yeri savcısının incelemesinin ardından, ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin Duran Doğanyiğit (42) isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Doğanyiğit'in ölüm nedeninin, otopsi sonuçlarının ardından netleşeceği öğrenildi.