Bursa'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Bursa'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Gerçekleşti

Bursa Valiliği himayesinde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi. Etkinlik, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Protokollerle Desteklenen Eğitim Programı

Bu eğitim programı, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" çerçevesinde hayata geçirildi. Toplumda dezenformasyon bilincini artırmak amacıyla düzenlenen programda DMM Koordinatörü İdris Kardaş, dezenformasyonun ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.

Geleceğe Dönük Önemli Uyarılar

Kardaş, dezenformasyonun gelecekte varoluşsal bir krize dönüşebileceğini belirterek, "Bu mücadeleyi tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Birlikte hareket edersek bu sorunla daha etkili bir şekilde başa çıkabiliriz," dedi. Ayrıca, eğitimlerin artarak devam edeceği bilgisini veren Kardaş, dezenformasyon konusunun toplum içinde sürekli konuşulması gerektiğini vurguladı.

Birlikte Mücadele Çağrısı

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da yanlış bilgilerin toplumda hızla yayıldığını ifade ederek, tüm kurumların ortak çalışması gerektiğini dile getirdi. Altun, yapay zekanın dezenformasyon üzerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekerek, "Bu durumla yüzleşmek için enformatik bir vizyon geliştirmeliyiz," diye konuştu.

377 Eğitici Katılım Gösterdi

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, eğitim programına katılan 377 eğiticinin, toplumda dezenformasyon bilincini artırmak için çalışacağını belirtti. Gölbaşı, "Burada eğitim alacak gönüllü eğitmenler, sosyal medya okur yazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor," ifadelerini kullandı.

Program, DMM Koordinatörü İdris Kardaş'ın "Dijital Çağda Dezenformasyon" konulu konuşması ve DMM Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel'in katılımcılara verdiği eğitimlerle devam etti. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.