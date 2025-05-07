DOLAR
38,64 0%
EURO
43,82 0,45%
ALTIN
4.205,12 1,16%
BITCOIN
3.715.080,84 -1,53%

Bursa'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Bursa'da düzenlenen eğitim, dezenformasyonla bilinçli mücadele için önemli adımlar attı. Eğitime 377 katılımcı destek oldu.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 18:24
Bursa'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Bursa'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Gerçekleşti

Bursa Valiliği himayesinde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi. Etkinlik, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Protokollerle Desteklenen Eğitim Programı

Bu eğitim programı, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" çerçevesinde hayata geçirildi. Toplumda dezenformasyon bilincini artırmak amacıyla düzenlenen programda DMM Koordinatörü İdris Kardaş, dezenformasyonun ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.

Geleceğe Dönük Önemli Uyarılar

Kardaş, dezenformasyonun gelecekte varoluşsal bir krize dönüşebileceğini belirterek, "Bu mücadeleyi tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Birlikte hareket edersek bu sorunla daha etkili bir şekilde başa çıkabiliriz," dedi. Ayrıca, eğitimlerin artarak devam edeceği bilgisini veren Kardaş, dezenformasyon konusunun toplum içinde sürekli konuşulması gerektiğini vurguladı.

Birlikte Mücadele Çağrısı

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da yanlış bilgilerin toplumda hızla yayıldığını ifade ederek, tüm kurumların ortak çalışması gerektiğini dile getirdi. Altun, yapay zekanın dezenformasyon üzerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekerek, "Bu durumla yüzleşmek için enformatik bir vizyon geliştirmeliyiz," diye konuştu.

377 Eğitici Katılım Gösterdi

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, eğitim programına katılan 377 eğiticinin, toplumda dezenformasyon bilincini artırmak için çalışacağını belirtti. Gölbaşı, "Burada eğitim alacak gönüllü eğitmenler, sosyal medya okur yazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor," ifadelerini kullandı.

Program, DMM Koordinatörü İdris Kardaş'ın "Dijital Çağda Dezenformasyon" konulu konuşması ve DMM Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel'in katılımcılara verdiği eğitimlerle devam etti. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda...

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda...

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ulaşım Sektörünün Gençlik Festivali 'UFEST' Devam Ediyor
2
Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor
3
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD ve İSO'ya Önemli Ziyaretler
4
Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı
5
Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Sema Ayini Şerifi Gerçekleşti
6
Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı
7
Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!