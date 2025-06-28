Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Çitli Mahallesi'nde bir evin hattında yaşandı.

Ekipler, arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek amacıyla kazı yapıyordu. Kazı sırasında, doğal gaz borusunun delinmesi sonucu sızan gaz alev aldı ve patlama gerçekleşti.

Patlamada yaralananlar arasında ev sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) bulunuyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.G.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.