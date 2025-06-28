DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:29
Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı

Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Çitli Mahallesi'nde bir evin hattında yaşandı.

Ekipler, arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek amacıyla kazı yapıyordu. Kazı sırasında, doğal gaz borusunun delinmesi sonucu sızan gaz alev aldı ve patlama gerçekleşti.

Patlamada yaralananlar arasında ev sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) bulunuyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.G.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?