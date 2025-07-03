Bursa'da Doğal Gaz Hattında Patlama: 3 Yaralı

Bursa'da Doğal Gaz Hattında Patlama Olayı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde, bir iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Konak Mahallesi Nisa Sokak'ta yaşandı.

Olayın Gelişimi

Yer altı elektrik şebekesinde çalışma yapan yüklenici firmaya ait kepçe, kazı sırasında doğal gaz boru hattına zarar verdi. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar ve Müdahale Süreci

Patlamanın ardından çıkan alevler sonucunda firma çalışanları A.B, A.A ve Ö.D yaralandı. Yaralılardan A.A ve Ö.D ayakta tedavi edilirken, vücudunda yanıklar meydana gelen A.B., ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altyapıda Zarar Oluştu

Patlama sonrası, bölgedeki doğal gaz, su ve elektrik altyapısı da zarar gördü. Ekipler, olası daha büyük kazaları önlemek için tedbir amaçlı olarak bölgede enerji ve su akışını kesti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.