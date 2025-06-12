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Bursa'da Dolandırıcılara Büyük Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 700 bin lira değerinde ziynet eşyası alarak yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 16:55
Bursa'da Dolandırıcılara Büyük Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Dolandırıcılık Olayı

Bursa'da, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan iki zanlı, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Yardım Çağrısı ve Şikayet

Bursa'da ikamet eden G.Ş. (63), dolandırıldığını fark ettikten sonra hemen polise başvurdu. Şikayet üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

Polis ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarda şüphelilerin O.U. (23) ve M.C.A. (20) olduğunu tespit etti. Zanlılar, saklandıkları yerde yapılan operasyonla ziynet eşyası ve dövizlerle birlikte yakalandı.

Adaletin Önünde

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, dolandırıcılık suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Bursa'da yaşanan bu olay, dolandırıcılıkla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin lira değerindeki ziynet...

Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

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