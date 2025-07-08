Bursa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Küçükyenice Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Emrah Özdemir (26), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Başarısız müdahalenin ardından, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Özdemir için çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada özellikle kritik durumu nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arızayı gidermek isterken akıma kapılarak ağır yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.