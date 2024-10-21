Bursa'da Gazeteciye FETÖ İfadeleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Bursa'da Terör Propagandası Soruşturması

Bursa'da, bir internet haber portalının genel yayın yönetmeni A.K. hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne dair sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan Açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K.'nin internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ liderinin vefatına ilişkin yaptığı açıklamaları incelemeye aldı. Bu inceleme sonucunda, A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla resmi bir soruşturmanın başlatıldığı bilgisi verildi. Media ve İfade Özgürlüğü

Bu tür durumlar, medya ve ifade özgürlüğü konusunda tartışmalara yol açmakla birlikte, terörle mücadele kapsamındaki hukuk süreçlerinin önemini vurgulamaktadır.