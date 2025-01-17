Bursa'da Gazze Üzerine Panel: 'İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı'

Bursa'da 'Gazze'den Küresel Vicdana' Paneli Gerçekleştirildi

Bursa'da, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen 'Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı' paneli, önemli konuşmalara sahne oldu. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Celalettin Yanık, etkinliğin başında katılımcıları selamladı.

Prof. Dr. Erol Göka'dan Çarpıcı Değerlendirmeler

Panelde konuşan Prof. Dr. Erol Göka, dünyadaki mevcut durumun tarihte bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Göka, 'Ekim 2023'ten beri Gazze hadiseleri ortaya çıktıktan itibaren, Gazze milattır. Bundan sonra olayları, Gazze'den önce ve sonra diye ayıracağız,' diyerek Gazze'nin dünya gündemindeki önemini vurguladı. Ayrıca, Gazze meselesinin arka planında bir hak mücadelesi olduğunu belirterek, 'Neden Hamas'a bir şey söylemiyorsun?' sorusuna, 'Söylemem, çünkü ben olayların arka planını biliyorum,' diye yanıtladı.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Üzerine Tartışmalar

Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken de panelde yer aldı. Yelken, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. '7 Ekim'deki saldırıyı bahane ederek İsrail, Gazze'de eşine rastlanmayan bir vahşete imza attı,' diyen Yelken, sivillerin hedef alındığını ve insani yardımın girişine izin verilmediğini vurguladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkut, uluslararası hukukun kararlarının uygulanabilirliğinden bahsederek, 'Uluslararası camia bu şekilde örgütlenmiş bir camia değil,' dedi.

Panel, katılımcıların uluslararası hukukun işleyişi ve insan hakları mücadelesindeki zorunluluklar hakkında derinlemesine tartışmalar yapmasıyla sona erdi.

Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi. Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken, panelde konuşma yaptı.

Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi. Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken, panelde konuşma yaptı.