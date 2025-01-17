Bursa'da Gazze Üzerine Panel: 'İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı'

Bursa'da 'Gazze'den Küresel Vicdana' paneli, insanlık ve uluslararası hukuk üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:50
Bursa'da Gazze Üzerine Panel: 'İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı'

Bursa'da 'Gazze'den Küresel Vicdana' Paneli Gerçekleştirildi

Bursa'da, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen 'Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı' paneli, önemli konuşmalara sahne oldu. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Celalettin Yanık, etkinliğin başında katılımcıları selamladı.

Prof. Dr. Erol Göka'dan Çarpıcı Değerlendirmeler

Panelde konuşan Prof. Dr. Erol Göka, dünyadaki mevcut durumun tarihte bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Göka, 'Ekim 2023'ten beri Gazze hadiseleri ortaya çıktıktan itibaren, Gazze milattır. Bundan sonra olayları, Gazze'den önce ve sonra diye ayıracağız,' diyerek Gazze'nin dünya gündemindeki önemini vurguladı. Ayrıca, Gazze meselesinin arka planında bir hak mücadelesi olduğunu belirterek, 'Neden Hamas'a bir şey söylemiyorsun?' sorusuna, 'Söylemem, çünkü ben olayların arka planını biliyorum,' diye yanıtladı.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Üzerine Tartışmalar

Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken de panelde yer aldı. Yelken, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. '7 Ekim'deki saldırıyı bahane ederek İsrail, Gazze'de eşine rastlanmayan bir vahşete imza attı,' diyen Yelken, sivillerin hedef alındığını ve insani yardımın girişine izin verilmediğini vurguladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkut, uluslararası hukukun kararlarının uygulanabilirliğinden bahsederek, 'Uluslararası camia bu şekilde örgütlenmiş bir camia değil,' dedi.

Panel, katılımcıların uluslararası hukukun işleyişi ve insan hakları mücadelesindeki zorunluluklar hakkında derinlemesine tartışmalar yapmasıyla sona erdi.

Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli...

Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi. Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken, panelde konuşma yaptı.

Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli...

Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi. Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken, panelde konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi