Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı

Osmangazi'de düzenlenen buluşmada dayanışma mesajları verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir araya gelenler, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Bursa Gazze Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda katılımcılar, Filistin'e destek sloganları attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Recep Karaoğlu, Gazze'de yaşananların "çatışma" ya da "savaş" kavramlarıyla açıklanamayacağını, açıkça soykırım olduğunu belirtti.

Karaoğlu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın onurunu savunan, adalet arayışını temsil eden tarihi bir girişim olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bununla birlikte Türkiye, filo ile sürekli iletişim kurarak koordinasyonu üstlenmelidir. Sumud Filosu'nun rota boyunca güvenliği için gerektiğinde askeri ve güvenlik desteği sağlamalı, olası engelleri önlemeli ve filonun Gazze limanlarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamalıdır."

Karaoğlu, Türkiye'nin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda tarihsel ve manevi sorumluluk taşıdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bugün Gazze, yalnızca Filistin'in değil, bütün ümmetin imtihanıdır. Gazze'deki çocukların gözyaşı, ümmetin sessizliğine yönelmiş bir feryattır. Hiçbir Müslüman bu zulme sırtını dönemez, bu soykırımı görmezden gelemez. Ümmet, tarihin en kritik sınavlarından birindedir, ya mazlumların yanında dimdik duracak ya da suskunluğuyla zalimlerin suçuna ortak olacaktır. Bizler, ümmete çağrımızı yineliyoruz. Gazze için sesinizi yükseltin, bulunduğunuz her yerde zulme karşı çıkın. Dualarınızı eylemlerinizle, yardımlarınızı dayanışmayla pekiştirin. Hangi coğrafyada olursanız olun, bu davayı kendi davanız bilin. O halde unutmayalım. Gazze'yi savunmak, insanlığı savunmaktır. Gazze'ye omuz vermek, kardeşliğimize ve ümmet bilincimize omuz vermektir."

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.