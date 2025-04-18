Bursa'da Gazze'ye Yönelik Saldırılara Tepki Gösterildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, Filistinli Öğrenciler Topluluğu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kampüs alanında toplanan öğrenciler, pankart ve sloganlarla İsrail'in soykırımına karşı duruş sergiledi.

551 Günlük Kuşatma ve Patlayan Vicdanlar

Yapılan basın açıklamasında, Gazze'nin 551 gündür İsrail kuşatmasında olduğu vurgulandı. Son aylarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşanan gelişmelerin, uluslararası toplumun vicdanını derinden sarsacak boyutlara ulaştığı belirtildi. Açıklamada, “Mart 2025 itibarıyla, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü askeri operasyonlar sonucunda 1000'den fazla Filistinli sivil hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve on binlercesi yerinden edildi” bilgisi verildi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın olduğu ifade edildi.

İnsani Yardım Engelleri

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik ilan ettiği topyekun kuşatma kapsamındaki insani yardım girişimlerinin durdurulduğu belirtilirken, temel yaşam malzemeleri olan gıda, su ve ilaç akışının engellendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı başta olmak üzere birçok uluslararası yardım kuruluşunun çalışmalarının ya askıya alındığı ya da sistematik bir şekilde engellendiği vurgulandı.

Bayraklar ile Tepki

Protesto sırasında toplanan kalabalık, açıklama sonrasında ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistinli Öğrenciler Topluluğunca protesto edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde bir araya gelen topluluk üyeleri, pankart ve sloganlarla İsrail soykırımına tepki gösterdi.

Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistinli Öğrenciler Topluluğunca protesto edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde bir araya gelen topluluk üyeleri, pankart ve sloganlarla İsrail soykırımına tepki gösterdi.