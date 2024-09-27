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Bursa'da Genç Kayıplarıyla İlgili Dava Yeniden Görüldü

Bursa'da bir gencin ölümüyle sonuçlanan olayda, tutuklu 2 kardeşe 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:00
Bursa'da Genç Kayıplarıyla İlgili Dava Yeniden Görüldü

Bursa'da Genç Kayıplarıyla İlgili Dava Yeniden Görüldü

Bursa'da 2 yıl önce bir gencin darbedilerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan üç kardeşin davası, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden değerlendirildi.

Duruşma Detayları

Dün gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Can O. ve Mustafa O. ile tutuksuz yargılanan ağabeyleri Adem O. katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının önceki celsedeki mütalaası tekrar sunuldu ve sanıklar beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Adem O.'nun beraatına, diğer sanıklar Muhammed Can O. ve Mustafa O.'ya ise "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, 2022 yılı Ağustos ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. adlı genç kız, nişanlısıyla yürüyüş yaparken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleriyle karşılaşmış, burada bir tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda H.S'nin ağabeyi Yasin Sakarya (21), başından yaralanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Yargı süreci boyunca tutuklanan üç kardeş, mahkeme tarafından daha önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı ancak beraat eden Adem O. için delil yetersizliği söz konusuydu. Kararın temyizi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, adli tıp raporunun alınmaması nedeniyle dosyayı bozarak yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

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